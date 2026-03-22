Minore accoltellato in piazza a Fondi: fuori pericolo

Attimi di paura nel centro di Fondi, dove nella serata di ieri un minore è stato accoltellato, presumibilmente da un coetaneo.

L’aggressione è avvenuta in piazza: un ragazzo, proveniente da un comune limitrofo e armato di coltello, avrebbe colpito la vittima con alcuni fendenti, ferendola gravemente. Ancora da chiarire i motivi del gesto.

Il giovane ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Fiorini di Terracina. Secondo le prime informazioni, l’aggressore avrebbe anche pubblicato sui social contenuti in cui si vantava dell’accaduto.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri.