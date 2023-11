Minturno, 22enne dai domiciliari trasferito al carcere di Cassino

I Carabinieri di Scauri, hanno eseguito il provvedimento dell’A.G. di Napoli, trasferendo nel Carcere di Cassino un 22enne di Mugnano di Napoli, già agli arresti domiciliari, gravato da precedenti di Polizia, giunto da pochi mesi a Minturno, meta scelta per scontare la misura degli arresti domiciliari.

Nel corso di un controllo, i militari della Stazione di Scauri di Minturno hanno constatato che il 22enne non rispettava le prescrizioni imposte, tanto che è stato sorpreso al telefono con una persona diversa dalla convivente, come previsto dalla legge. Il Tribunale di Napoli ha così disposto l’aggravamento della misura in corso.