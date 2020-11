Minturno, 38enne arrestata per droga: in casa cocaina e hashish

Una donna di 38 anni è stata arrestata a Scauri perché trovata in possesso di 157 grammi di cocaina e 475 di hashish divisi in 5 panetti. L’arresto risale al 6 novembre scorso, quando i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Formia, hanno messo in atto servizi volti a contrastare appunto lo spaccio di droga.

Una quantità dello stupefacente è stato trovato durante la perquisizione personale. Poi i militari hanno deciso di verificare anche nell’abitazione e qui hanno trovato il resto. La droga è stata sequestrata.

La 38enne è stata poi interrogata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina che ha convalidato l’arresto, disponendo per lei gli arresti domiciliari.