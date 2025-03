Minturno, 800 mila euro dalla Regione Lazio per la Casa della Comunità

“Oggi abbiamo approvato in Giunta il Piano degli investimenti in Edilizia Sanitaria, destinando oltre 51 milioni di euro alle ASL del Lazio, di cui quasi 49 a carico dello Stato e il resto della Regione”, ha dichiarato l’assessore regionale Elena Palazzo.

Tra i finanziamenti assegnati, 800mila euro andranno alla ASL di Latina per la Casa della Comunità di Minturno. “La Regione Lazio, grazie all’impegno del presidente Francesco Rocca, continua a dimostrare grande attenzione per la sanità, con un focus particolare sull’area pontina, sulla quale si sta tornando a investire in modo concreto”, ha aggiunto Palazzo.

Un intervento reso possibile anche dalla collaborazione con la ASL di Latina. “Un lavoro che sta dando buoni frutti grazie alla sinergia con il Commissario della ASL di Latina, Sabrina Cenciarelli”, ha concluso l’assessore.