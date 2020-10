Minturno, alunno positivo: isolati 22 compagni e 14 professori. A breve un drive in

Un alunno del liceo scientifico Alberti è risultato positivo al coronavirus. E’ scattato dunque il protocollo di isolamento per i contatti e, “come da procedure sanitarie – spiega il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli – sono stati messi in quarantena i 22 compagni di classe e 14 professori fino ad effettuazione del tampone. La Asl in collaborazione con il Comune sta organizzando un drive test per sabato presso le Sieci in cui effettuare i tamponi sia ai ragazzi di Balbo che a quelli del liceo scientifico”.

A risultare positiva, a Minturno, nei giorni scorsi era stata anche una operatrice scolastica proveniente da fuori Regione e in servizio al plesso di Balbo. Il link è familiare. Il sindaco ha deciso di chiudere tutto il plesso per dieci giorni – fino alla sera di lunedì 19 – a partire dall’ultima presenza nel plesso della donna (9 ottobre) e si sta lavorando per effettuare uno screening a tappeto. Perché chiudere tutta la scuola per un solo positivo? “Per tipologia di lavoro e spostamenti all’interno del plesso – ha spiegato il sindaco – è difficile individuare ed isolare con sufficiente determinazione tutti i contatti diretti del soggetto positivo. A questo punto considerato che avevamo già una classe in quarantena, da dover sottoporre a verifica, approfittiamo e approfondiamo la situazione epidemiologica generale”.