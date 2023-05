Minturno, bestemmie e sporcizia in oratorio: il parroco lo chiude

Era già capitato in passato che il parroco della Chiesa di Marina di Minturno chiudesse l’oratorio parrocchiale. Bestemmie, parole volgari e il non rispetto di un luogo utilizzato da tutti grandi e piccoli, queste le motivazioni per cui ieri Don Maurizio Di Rienzo ha annunciato la chiusura per un mese dell’oratorio della parrocchia di Marina di Minturno. Queste le parole amareggiate del parroco:

“Come parroco e custode dei beni parrocchiali, ho richiamato più volte chi utilizza il campetto parrocchiale ad avere cura e responsabilità dei luoghi, al rispetto delle persone e delle cose che appartengono alla Parrocchia, e quindi a ciascuno di noi!”. Bestemmie e parole volgari verso tutti: i compagni di gioco, gli operatori pastorali e in particolare i catechisti, i vicini della parrocchia; immondizia lasciata ovunque, nonostante i secchi dei rifiuti siano a disposizione; fari della luce lasciati accesi la sera; infine, una delle nuove porte da calcio è stata distrutta: aveva poco più di 7 mesi. Sono cosciente che questa scelta è dura – spiega don Maurizio Di Rienzo -, soprattutto per chi vive con gioia la nostra parrocchia, in particolare i più piccoli, ma spero possa essere un segnale per tutti. A chi rovina i beni della parrocchia, a chi è complice e non cerca una soluzione, agli adulti che sono ancora una volta i grandi assenti”.