Minturno, Cammino degli Aurunci verso il riconoscimento regionale

Si è tenuto ieri mattina, 27 febbraio, nella Casa Comunale di Minturno, un incontro istituzionale per definire la governance del Cammino degli Aurunci e avviare l’iter per il suo inserimento nella Rete dei Cammini della Regione Lazio.

La riunione, promossa dal sindaco Gerardo Stefanelli, ha visto la partecipazione dell’assessore al Turismo di Minturno Giuseppe Pensiero e dei rappresentanti dei Comuni e degli enti coinvolti nel tracciato. Presenti, tra gli altri, i sindaci di Gaeta e Spigno Saturnia, il vicesindaco di Formia, oltre ai vertici del Parco dei Monti Aurunci e del Parco Riviera di Ulisse.

L’obiettivo è ottenere il riconoscimento ufficiale del Cammino, passaggio ritenuto fondamentale per accedere alle risorse previste dalla legge regionale 2/2017. «Il riconoscimento rappresenterebbe il passaggio decisivo per potenziare le infrastrutture e migliorare i servizi lungo il tracciato», ha spiegato l’assessore Pensiero, sottolineando l’importanza della collaborazione tra amministrazioni ed enti parco per costruire un sistema di accoglienza diffusa capace di valorizzare borghi e territori.

Il percorso, nato nel 2020 su iniziativa dell’ASD Maremoto di Formia, si sviluppa per circa 115 chilometri attraversando Minturno, Spigno Saturnia, Formia, Itri e Gaeta, tra costa ed entroterra, in un contesto naturalistico di pregio. I dati illustrati dalla presidente dell’associazione, Maria Letizia Grella, parlano di circa 3.500 presenze complessive e di una crescita annua stimata intorno al 120%, con una permanenza media di quattro notti nelle strutture convenzionate.

Durante l’incontro, anche in collegamento video, il consulente Alberto Renzi ha evidenziato le prospettive di sviluppo legate al turismo esperienziale e al rafforzamento del brand territoriale.

Al termine della riunione è emersa la volontà condivisa di sottoscrivere a breve un Protocollo d’intesa, passaggio preliminare alla richiesta formale di riconoscimento presso la Regione Lazio, con l’obiettivo di trasformare il Cammino degli Aurunci in un volano stabile per lo sviluppo turistico ed economico dell’intero comprensorio.