Festa grande a Minturno, in provincia di Latina, dove un fortunato giocatore ha centrato una vincita da 50mila euro al 10eLotto. Il colpo è stato messo a segno nel concorso di lunedì 28 aprile 2025 grazie a un “9” Oro giocato in un punto vendita di via Luigi Cadorna.

Come riportato da Agipronews, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 17,4 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale da inizio anno a circa 1,3 miliardi.