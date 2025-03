Minturno, domani l’inaugurazione dell’ufficio locale del centro per l’impiego

Domani, alle ore 11, verrà inaugurato l’ufficio locale del centro d’impiego di Minturno, con il tradizionale taglio del nastro in piazza Mercato, nella frazione di Scauri. All’evento presenzieranno anche l’assessore Schiboni e il sindaco di Minturno nonché Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli.

La nuova sede offrirà servizi dedicati all’orientamento, alla formazione e all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, rappresentando un importante punto di riferimento per chi è alla ricerca di nuove opportunità professionali e percorsi di crescita.

L’ufficio sarà anche uno spazio essenziale per le imprese locali, che potranno avvalersi di servizi di preselezione del personale accurati e personalizzati. La struttura servirà un ampio bacino di utenza, che comprende Minturno, Gaeta, Itri, Formia, Spigno Saturnia, Ponza e Ventotene, garantendo anche una maggiore prossimità dei servizi ai cittadini di Castelforte e Santi Cosma e Damiano.

”L’apertura del nuovo Centro per l’Impiego di Minturno – sottolinea l’assessore Schiboni – è l’ennesima tappa di un grande ed ambizioso piano di potenziamento dei servizi per il lavoro della Regione Lazio, volto ad avvicinare i cittadini ai servizi pubblici per il lavoro, in dialogo costante con le realtà produttive locali. Gli investimenti di Regione Lazio sul territorio si evidenziano con la presenza dei propri uffici in quei territori più piccoli e periferici per una garanzia effettiva del diritto al lavoro. Il l’ufficio di Minturno, in raccordo con il CPI di Formia, saranno un riferimento essenziale per il sud della provincia di Latina”.