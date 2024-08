Minturno, domenica arriva la Pink Floyd Immersion nell’anfiteatro romano

Domenica a Minturno, nell’ anfiteatro romano del Parco archeologico, ci sarà lo spettacolo dei Pink Floyd Immersion. Situato in una cornice storica mozzafiato, questo spettacolo offre un viaggio musicale e visivo senza pari. Gli spettatori saranno trasportati dalle melodie iconiche dei Pink Floyd, eseguite con maestria da una band di talento che rende omaggio alla leggendaria formazione britannica. Lo spettacolo inizierà alle ore 21,00.

Le atmosfere suggestive dell’anfiteatro, unite alla qualità del suono e agli effetti visivi spettacolari, creano un ambiente coinvolgente e immersivo. La magia della musica si fonde con la bellezza delle antiche rovine, offrendo un’esperienza che tocca profondamente il cuore e l’anima. Ogni brano è eseguito con una precisione maniacale, catturando l’essenza e l’energia dei Pink Floyd.

Dal celebre “The Dark Side of the Moon” ai capolavori di “The Wall”, il repertorio scelto per lo spettacolo abbraccia tutte le fasi della carriera della band, assicurando una serata indimenticabile per fan di tutte le età. La location storica dell’anfiteatro di Minturno aggiunge un tocco di magia, facendo sentire gli spettatori parte di un evento straordinario.

Ogni dettaglio dello spettacolo è curato con passione e dedizione, dai giochi di luce che rievocano i leggendari concerti dei Pink Floyd, agli arrangiamenti musicali fedeli agli originali. La combinazione di suoni psichedelici, assoli di chitarra travolgenti e testi profondi crea un’atmosfera magica, capace di emozionare sia i fan di lunga data che i nuovi ascoltatori.

Le proiezioni visive, sincronizzate con la musica, trasportano il pubblico in un viaggio onirico attraverso il tempo e lo spazio, rendendo omaggio alle innovative performance visive della band. Questo spettacolo non è solo un concerto, ma un’esperienza sensoriale completa che celebra la creatività e l’eredità dei Pink Floyd.

Partecipare a questo evento significa immergersi in una serata di pura magia, dove l’arte e la storia si incontrano per creare qualcosa di veramente speciale.

Via Appia km 156, 04026 Marina di Minturno, Minturno LT

INFORMAZIONI

UFFICIO TURISMO 0771 6608 231

IAT SCAURI REGIONE LAZIO 0771 1978 099

BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETONE

e a Minturno presso la Pro Loco Minturno, via Appia Nuova, 294