Minturno e Scauri accendono l’estate 2026: presentata la rassegna “Un’onda di emozioni”

Un’estate tra cultura, sport, musica, teatro, enogastronomia, visite guidate e intrattenimento per famiglie. È stata presentata ieri sera, martedì 16 giugno, sulla terrazza del Lido “I Delfini”, la nuova edizione di “Minturno Scauri 2026. Un’onda di emozioni”, la rassegna promossa dall’Amministrazione comunale per animare il territorio nei mesi estivi.

A illustrare il programma sono stati il sindaco Gerardo Stefanelli, l’assessore al Turismo Giuseppe Pensiero, la vicesindaca Elisa Venturo e la consigliera comunale delegata alla Cultura Rita Alicandro. Il cartellone punta a coinvolgere residenti e turisti di tutte le età, valorizzando luoghi simbolo del territorio.

Tra gli appuntamenti principali tornano le “Serate a Minturnae”, nella cornice del Teatro di Minturnae, con dieci eventi tra luglio e agosto, sette dei quali a ingresso gratuito. Sul palco sono attesi Alberto Angela, Tropico, Gianrico Carofiglio, Morgan, Stadio e Concita De Gregorio.

Grande spazio anche allo sport con “Scauri è il Basket”, la tre giorni in programma dal 3 al 5 luglio all’Arena Mallozzi, con il patrocinio della FIP Lazio. L’evento si aprirà con l’inaugurazione del nuovo campo da gioco e vedrà la partecipazione del coach della Nazionale femminile di pallacanestro Andrea Capobianco. Chiusura affidata a Federico Buffa, protagonista dello spettacolo “Number 23. Vita e splendori di Michael Jordan”, accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi.

Nel programma figurano anche il ritorno di “Scauri Night Vibes”, Festival degli Artisti di Strada previsto il 26 luglio sul lungomare, e il Festival del Teatro per Ragazzi di Scauri – XIV edizione del Marameo Festival, con otto spettacoli all’Arena Mallozzi.

Tra le novità spicca “Minturno da Gustare”, festival dedicato alle tipicità e alla cultura enogastronomica del Lazio, in programma dal 13 al 15 luglio tra il borgo di Minturno e il lungomare di Scauri. Confermati anche appuntamenti storici come la Sagra delle Regne, giunta alla 72esima edizione, e Minturno Musica Estate, che il 29 agosto celebrerà la ventesima edizione in piazza Portanova.

Non mancheranno le visite guidate teatralizzate nel Parco archeologico di Minturnae, al Ponte Real Ferdinando, nel centro storico, nel Castello di Minturno e nel Parco di Gianola e Monte di Scauri, oltre alle osservazioni astronomiche gratuite alla foce del Garigliano e alla Torre di Scauri. Spazio anche alle iniziative nelle frazioni collinari con “Borghi in festa” e la Pinocchio Parade, dedicata al bicentenario della nascita di Carlo Collodi.

Il sindaco Gerardo Stefanelli ha sottolineato: “Abbiamo un programma vastissimo con il fiore all’occhiello della manifestazione ‘Scauri è il Basket’ che porterà all’Arena Mallozzi Federico Buffa, tra i più celebri storyteller sportivi dei nostri tempi, e coach Andrea Capobianco che alla guida della Nazionale femminile di pallacanestro ha conquistato il bronzo all’Europeo e l’accesso alla FIBA Women’s World Cup dopo 32 anni. Li incontreremo nel nostro ‘tempio’ della pallacanestro, dove all’evento di apertura del 3 luglio inaugureremo il nuovo campo da gioco fresco di restyling. L’estate 2026 sarà un’onda di emozioni e per questo ringrazio l’Assessore Pensiero che, insieme all’ufficio competente, ha costruito una proposta che riscuoterà il successo che merita”.

L’assessore al Turismo Giuseppe Pensiero ha evidenziato la strategia dietro la nascita del cartellone: “Dallo sport alla cultura delle grandi firme, dalla musica d’autore all’intrattenimento fino alle tantissime iniziative, il programma è un viaggio che ci accompagnerà lungo l’estate. Quest’anno le ‘Serate a Minturnae’ sono interamente a cura dell’Amministrazione Comunale: dietro al calendario di altissimo profilo, con la presenza di divulgatori e artisti di indiscutibile spessore nel panorama nazionale, c’è un grande lavoro e un’ambiziosa sfida vinta in partenza. Al Teatro di Minturnae abbiamo scelto di riservare numerose serate a ingresso gratuito proprio per consentire la più ampia partecipazione di pubblico. Con la rassegna ‘Minturno Scauri 2026. Un’onda di emozioni’ consolidiamo il nostro territorio come polo d’attrazione per l’intero Golfo di Gaeta, grazie a un’azione sostenuta dalla visione e dal supporto del Sindaco Stefanelli”.

Media partner dell’iniziativa sarà RAV – Radio Antenna Verde.