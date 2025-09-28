Minturno e Scauri, una tre giorni per il raduno dei Carabinieri

Tre giorni di festa, memoria e comunità: così Minturno e Scauri hanno accolto il VI Raduno Interregionale Lazio dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che dal 26 al 28 settembre ha portato in piazza cittadini, autorità e uomini in divisa.

Il programma ha alternato cerimonie ufficiali e momenti di incontro con la gente. Grande partecipazione al “Villaggio della Legalità”, dove studenti e famiglie hanno potuto conoscere le specialità dell’Arma, dalle unità cinofile ai sommozzatori, fino ai mezzi in dotazione, tra cui l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

La giornata conclusiva ha visto in Piazza Giovanni Paolo II l’alzabandiera e i saluti al Generale di Divisione Ugo Cantoni, insieme al Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, al Presidente nazionale dell’ANC Libero Lo Sardo, al sindaco Gerardo Stefanelli e a numerose autorità civili e militari. Subito dopo, la Santa Messa e la cerimonia più attesa: la consegna della Cittadinanza Onoraria all’Arma dei Carabinieri e all’Associazione Nazionale Carabinieri.

A suggellare il raduno, lo sfilamento dei soci ANC lungo il Lungomare di Scauri, salutato dagli applausi della folla. Un evento che ha rafforzato ancora una volta il legame profondo tra il territorio e i Carabinieri.