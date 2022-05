Minturno, esce di strada con il camion e aggredisce 118 e carabinieri

Ha aggredito medico, infermieri e carabinieri intervenuti in soccorso dopo l’incidente. Un camionista di 57 anni è stato arrestato a Minturno, per i reati di lesioni, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Il 57enne, un camionista originario della provincia di Salerno, dopo essere uscito di strada a bordo del suo camion ha aggredito fisicamente prima il personale del 118 e poi successivamente i militari del Nucleo Radiomobile intervenuti per i rilievi del caso, rifiutandosi di sottoporsi alle cure e all’alcol test. L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cassino.