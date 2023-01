Minturno, finisce con l’auto fuori strada

In via Parchi Ausente, nel comune di Minturno, poco dopo le due di notte, è stata rinvenuta una macchina ribaltata fuori strada. ll personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto a seguito di una segnalazione del 112, e subito sono state accertate le condizioni del conducente, il quale ne è uscito illeso. Per la messa in sicurezza della zona, si è reso necessario l’intervento del personale responsabile della linea elettrica, danneggiata a seguito dell’impatto.

Sul posto, per le proprie competenze, anche carabinieri e 118.