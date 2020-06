Minturno, incidente sulla via per Castelforte: muore un uomo di 40 anni

Un uomo di 40 anni, di Formia, è morto oggi pomeriggio in seguito ad un incidente stradale a Minturno, sulla via per Castelforte. Il 40enne era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’auto.

L’impatto è stato violento e sono apparse subito gravi le ferite riportate. Con un’eliambulanza gli operatori sanitari del 118 lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Inutili sono stati però i tentativi di salvarlo: è morto poco dopo l’arrivo nel nosocomio pontino.