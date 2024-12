Minturno, infrange un finestrino con l’intento di rubare: arrestato napoletano

Beccato mentre sfonda un finestrino per rubare la borsa, questo è stato il destino di un 46enne originario di Casoria (NA), arrestato lo scorso 2 dicembre dai Carabinieri della Stazione di Scauri durante un’operazione di controllo sul territorio. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati simili, è stato sorpreso in flagranza mentre infrangeva il vetro di un’auto in sosta, con l’intento di rubare una borsa al suo interno.

Immediatamente intervenuti, i Carabinieri hanno arrestato l’uomo e, durante la perquisizione personale, hanno rinvenuto della refurtiva, tra cui strumenti da lavoro e denaro contante, appena sottratti da un’altra autovettura. Inoltre, sono stati trovati anche strumenti da scasso, tutti sequestrati.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida. In aggiunta, i Carabinieri hanno avanzato la proposta per l’emissione di un foglio di via obbligatorio dalla città di Minturno, dove l’uomo era stato arrestato, vietandogli così l’accesso a quella zona.