Minturno, inizia il Festival teatrale ”Tutti giù dal palco”

Da oggi, fino al 29 agosto ogni giovedì dalle ore 21:00 uno spettacolo animerà l’Arena Mallozzi sul lungomare di Scauri con “Tutti giù dal palco”, il Festival nazionale di teatro per ragazzi di Minturno Scauri. Giunto alla sua XII edizione, è organizzato dal Comune di Minturno in collaborazione con il Teatro Bertolt Brecht di Formia all’interno del Festival interregionale Marameo Lazio Puglia Campania Marche Abruzzo.

Primo appuntamento con il “Don Chisciotte” della Baracca dei buffoni di Napoli. Lo spettacolo è ambientato in un teatro che rischia la chiusura, dove Alfonso, il giovane custode, è rinchiuso da mesi in segno di protesta per evitare che ciò accada. Carlo, il proprietario del teatro, ha intenzione di venderlo per trasformarlo in un grande supermercato. Ma deve fare i conti con Alfonso che, a seguito di una colluttazione tra i due, sviene. Al suo risveglio crede o finge di essere Don Chisciotte della Mancia. Carlo e la sua collaboratrice Antonia, pur di uscirne vivi, decidono di assecondare Alfonso e di partecipare alle valorose gesta che il cavaliere errante fa apparire ai loro occhi. Così, per illusione o grazie alla magia del teatro, prendono vita alcune tra le più celebri avventure de “el Ingenioso hidalgo”. Alla fine, dopo aver combattuto contro i mulini a vento, Alfonso, lascia a Carlo l’ultima parola sul destino del loro teatro. Lo spettatore sarà catapultato, travolto e coinvolto in un mondo irreale, teatrale, magico, clownesco e cavalleresco; un mondo fatto di immagini, musiche dal vivo e travestimenti.

Fino ad agosto otto spettacoli tra favole, fiabe e storie della tradizione dal Gervaso e Carlotta, a Hansel&Gretel, dal Gatto con gli stivali a Barbablù con compagnie professioniste di teatro per ragazzi da tutta Italia.

Per informazioni Ufficio Turismo-Cultura Comune di Minturno ph 0771/6608231-6608256

Prevendita biglietti: On-line su Ticketone e Go2 o c/o Ufficio IAT Scauri Regione Lazio 0771/1978099