Minturno, McDonald’s per l’ambiente: raccolti oltre 30 kg di rifiuti

Dieci sacchi di rifiuti per un totale di oltre 30 chilogrammi raccolti grazie all’impegno di 15 volontari. Sono i numeri della tappa di “Insieme a te per l’ambiente”, l’iniziativa di McDonald’s dedicata alla tutela del territorio e alla lotta al degrado urbano, che giovedì 22 maggio ha fatto tappa a Minturno.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Comune, ha coinvolto i dipendenti del ristorante McDonald’s di Formia (via Domitiana), impegnati in una giornata di riqualificazione ambientale lungo il litorale delle Sieci. Un gesto concreto contro il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente.

Giunto alla sua quinta edizione, il progetto “Insieme a te per l’ambiente”, nato in sinergia con Assoambiente e Utilitalia, ha coinvolto finora oltre 21mila persone, più di 400 associazioni locali e ha permesso la raccolta di oltre 14mila sacchi di rifiuti – pari a più di 50 tonnellate – in oltre 500 tappe realizzate in tutta Italia.