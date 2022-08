Minturno, muore 32 per un tuffo in piscina

Nella scorsa notte a Minturno, in provincia di Latina, un ragazzo è morto all’interno di un abitazione privata. La vittima coinvolta, dalle prime ricostruzioni, sembra essere morta a causa di un tuffo in piscina. Il trauma cranico riportato non ha lasciato scampo al giovane di 32 anni.

La dinamica del fatto è vaglio delle autorità competenti.