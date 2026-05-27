Minturno, oltre 600 studenti finalisti al Castello per il concorso Minecraft

Sarà il Castello di Minturno a ospitare venerdì 29 maggio la cerimonia finale del concorso Minecraft “Riviera di Ulisse: Percorsi immersivi tra mito e storia”, iniziativa che ha coinvolto oltre 3.400 studenti e più di 600 docenti provenienti da 16 regioni italiane.

All’evento prenderanno parte oltre 600 finalisti tra studenti e insegnanti, in rappresentanza di 19 istituti scolastici di tutta Italia, protagonisti di un progetto che ha unito cultura, tecnologia e valorizzazione del territorio attraverso il linguaggio del celebre videogioco Minecraft.

L’iniziativa rientra nel progetto finanziato da Regione Lazio, Ministero dell’Università e della Ricerca e Ministero della Cultura, con Lazio Innova come soggetto attuatore, ed è promossa dall’hub territoriale dei Comuni di Gaeta, Formia e Minturno.

Gli studenti hanno trasformato gli scenari storici, naturalistici e culturali del Golfo di Gaeta in percorsi immersivi e narrazioni digitali, reinterpretando luoghi simbolo del territorio attraverso progettazioni virtuali e ambientazioni interattive.

La premiazione si svolgerà nella Sala Baronale del Castello di Minturno, uno dei quattro “Luoghi della Cultura” coinvolti nel progetto insieme al Palazzo San Giacomo, ai Bastioni Batteria “La Favorita” di Gaeta e al Cisternone Romano.

“Sarà un momento di grande condivisione – ha dichiarato il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli –. Il vero obiettivo del concorso non è la competizione, ma la riscoperta delle bellezze del territorio attraverso strumenti innovativi e vicini alle nuove generazioni”.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato come la manifestazione rappresenti una tappa di avvicinamento alla riapertura ufficiale del Castello, prevista il 3 giugno, quando verrà inaugurato il nuovo Museo Multimediale dedicato alla storia locale e alle tecnologie immersive.

I progetti vincitori entreranno a far parte del Museo Virtuale 4.0 del Golfo di Gaeta e saranno consultabili anche nelle future sale edutainment del Castello, trasformando il lavoro degli studenti in un patrimonio culturale digitale permanente.

Nel corso della giornata, grazie a un servizio navetta organizzato dal Comune, i partecipanti potranno inoltre visitare il centro storico di Minturno, il Parco archeologico di Minturnae e il Ponte Real Ferdinando, vivendo dal vivo i luoghi raccontati nei progetti digitali.