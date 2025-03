Minturno, operaio folgorato mentre lavorava con un cestello elevatore

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questo pomeriggio in via Pantano Arenile, marina di Minturno. Tre operai sono rimasti feriti durante un’opera di potatura all’interno di un’abitazione provata. Mentre erano all’opera con un cestello elevatore, i lavoratori sono andati a toccare i cavi dell’alta tensione. A preoccupare sono in particolare le condizioni di uno degli operai che è stato elitrasportato in un ospedale di Roma. L’altro ferito è ricoverato a Formia. Sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine.