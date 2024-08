Minturno, ragazza tenta suicidio in spiaggia: salvata da un bagnante

A Minturno una ragazza di 21 anni è stata salvata da un bagnante in spaggia da un tentativo di suicidio. La giovane, di origine marocchina, dopo aver lasciato sopra un lettino da spiaggia una borsa contenente i propri documenti e una lettera nella quale spiegava il motivo per l’insano gesto si tuffava in acqua dopo aver bevuto presumibilmente sostanza alcoolica.

In spiaggia, stava passeggiando un signore di 49 anni di Napoli, che dopo essersi accorto della presenza della giovane in acqua, si è tuffato e con non poca difficoltà è riuscito a portarla sulla battigia dove iniziava a effettuare le prime manovre di soccorso poiché la

21enne aveva perso conoscenza.

Sul posto sono giunti un’ambulanza del 118 che ha trasportato la giovane presso il

nosocomio di Formia.