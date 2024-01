Minturno, rapinano una borsa alla stazione: un arresto e due denunce

Arresto ieri a Scauri, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato in flagranza di reato, un cittadino rumeno senza fissa dimora classe 79, già gravato da precedenti di polizia per delitti contro la persona, e deferivano in stato di libertà ulteriori due persone di cui un uomo di origini napoletane residente a Minturno classe 67, già gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio, e una donna di origini rumene classe 87, incensurata, per aver perpetrato la sera del 26 gennaio, presso lo scalo ferroviario di Scauri in Minturno, una rapina nei confronti di una persona.

Alla vittima, proveniente da Roma con il treno, venivano sottratti, previo uso della forza, due anelli in oro giallo, una carta di credito, alcuni documenti personali e delle sigarette elettroniche, il tutto contenuto in una borsa a tracolla che la vittima portava con sé.

I militari prontamente intervenuti su richiesta del malcapitato pervenuta al 112 si ponevano alle immediate ricerche dei malviventi riuscendo a rintracciarli di lì a poco mentre erano in fuga a breve distanza dal luogo di commissione dei delitti perpetrati.

Le successive attività di perquisizione e gli ulteriori accertamenti svolti in brevissimo tempo permettevano di rinvenire parte degli oggetti e degli effetti personali derubati alla vittima ed accertare l’esatta dinamica degli eventi occorsi.