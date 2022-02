Minturno, rubano 8mila euro in oro ad un’anziana del luogo

Nella zona del Sud pontino, più precisamente a Scauri di Minturno, un’anziana signora è stata raggirata da due soggetti di Napoli che, attraverso il “metodo della telefonata”, sono riusciti a sottrarle circa 8mila euro di monili in oro.

I due malfattori sono stati, successivamente, identificati e denunciati dai Carabinieri della stazione locale.

Nello specifico, un uomo, qualificatosi al telefono come nipote della vittima, induceva quest’ultima a consegnare ad un soggetto, successivamente recatosi presso la sua abitazione, diversi monili in oro dal valore complessivo di euro 8000 per la consegna di alcune raccomandate.

Proseguono, quindi, sempre con più incisività, soprattutto nell’area del sud pontino dove il fenomeno è maggiormente sentito, i servizi e le attività d’indagine per tutelare gli anziani dal deprecabile fenomeno delle truffe.

Continua l’opera di sensibilizzazione da parte dei Carabinieri, attraverso la consegna delle brochure, distribuite presso le Chiese, i circoli ricreativi per anziani e gli uffici postali. Oltre a ciò, l’Arma nelle zone periferiche sta effettuando un porta a porta per far sentire la giusta vicinanza a quelle persone delle fasce di età più deboli e spesso sole.

La finalità non è solo quella di mantenere alta l’attenzione delle potenziali vittime sul fenomeno e ad una maggiore diffidenza nei confronti degli sconosciuti, ma anche quella di indurle a non avere remore o vergogna nello sporgere denuncia.