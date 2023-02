Questa mattina si sono scontrati una vettura ed un furgoncino in via Fratelli Cairoli a Minturno. Nello scontro sono state coinvolte tre persone, due delle quali, operai della provincia de L’ Aquila a bordo del furgone, sono rimasti feriti. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Comando di Latina, il distaccamento di Castelforte e la polizia stradale. Prima della messa in sicurezza dei due mezzi, uno dei feriti è stato trasportato in eliambulanza in ospedale