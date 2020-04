Minturno, Solera Italia conferma i licenziamenti

Confermati i licenziamenti della Solera Italia, 20 in totale di cui 7 nella sede di Minturno. Non sono bastati i tanti appelli alla società per evitare i tagli in questo periodo di emergenza sanitaria da coronavirus, in cui sarà ancora più difficile trovare un altro lavoro.

Ieri, alle 11, si è tenuto un incontro tra le parti, in videoconferenza, alla presenza di Postiglione per il ministero del Lavoro, del direttore generale della società Daniele Colaiacomo e dei sindacalisti Ciro Di Gioia (Fiom Cgil) e Andrea Minniti (Fim Cisl).

Per la Solera resta l’esigenza di procedere con una ristrutturazione aziendale delle sue sedi di Milano, Foggia e Minturno, ribadendo di non voler accettare la proposta di attivare gli ammortizzatori sociali.

I lavoratori riceveranno il pagamento dei due mesi di preavviso, tredici mensilità e il Tfr. Questa mattina è prevista la firma dell’accordo.