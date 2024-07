Minturno, sorpreso a scassinare le auto in sosta: denunciato un uomo

Un uomo è stato colto in flagrante mentre scassinava le auto in sosta a Minturno. La Stazione Carabinieri di Scauri di Minturno, ha sorpreso un uomo di 46 anni proveniente da Casavatore, in provincia di Napoli, il quale si era introdotto nel parcheggio pubblico, di fronte il locale scalo ferroviario, per rubare alcuni pezzi di carrozzeria delle autovetture in sosta, nello specifico specchietti laterali ed antenne radio, all’evidente scopo di ricettarli nel mercato nero dei ricambi auto.

L’uomo è stato trovato in possesso di arnesi per lo scasso e per tale motivo denunciato all’ A.G. di Cassino per il reato di furto con scasso. E’ stata richiesta la misura di prevenzione del Foglio di Via obbligatorio finalizzato ad impedirgli un ritorno in questo territorio.