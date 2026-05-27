Minturno, sterpaglie bruciate vicino alle case: scatta la sanzione

Attività importante dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Carabinieri Forestali di Spigno Saturnia intervenuti in località Simonelli, nel comune di Minturno, a seguito di una segnalazione per fumi molesti.

Sul posto è stato individuato un uomo intento a bruciare sterpaglie e residui vegetali all’interno di un fondo agricolo, in violazione delle norme del regolamento di polizia urbana.

Secondo quanto accertato, l’abbruciamento sarebbe avvenuto in prossimità di abitazioni e in condizioni meteorologiche non idonee, con conseguente diffusione dei fumi verso le case vicine e disagi per i residenti.

Ai carabinieri non è rimasto altro che procedere alla contestazione di un illecito amministrativo, con sanzione prevista dal regolamento comunale.

L’attività rientra nei controlli di prevenzione ambientale portati avanti dall’Arma Forestale, che invita i cittadini a segnalare eventuali situazioni analoghe attraverso il numero di emergenza ambientale 1515.