Minturno, travolto in bici e ucciso da un camion

Nella scorsa notte, intorno alle 01.30 circa, si è verificato un incidente mortale all’altezza del comune di Minturno sulla Formia-Garigliano al km 12. Un uomo in sella ad una bici è stato travolto da un camion. Il conducente si è fermato a prestare il primo soccorso alla vittima, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Minturno, che sono intervenuti prontamente sul posto, insieme ai sanitari che hanno constatato il decesso.