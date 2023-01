Minturno, violenze ed estorsioni alla madre: arrestato un 22enne

A Minturno, un ragazzo di 22 anni, è stato arrestato per maltrattamenti ed estorsioni contro la madre.

Il ragazzo, è stato arrestato dai carabinieri a seguito di alcune segnalazioni, in cui in diverse occasioni, maltrattava la madre per farsi dare delle somme in denaro.

Per la madre si è reso necessario l’allontanamento e la collocazione in una struttura protetta antiviolenza.

A carico del ragazzo è stata eseguita la misura della custodia cautelare in carcere emessa dall’autorità giudiziaria di Cassino.

Il giovane è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale nell’ambito di servizi di controllo del territorio predisposti dai militari della compagnia di Formia.