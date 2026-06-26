Mister leggenda torna ad allenare: Stefano Sanderra ufficiale all’Hamrun Spartans

Stefano Sanderra è il nuovo allenatore degli Hamrun Spartans, squadra che milita nella massima serie maltese.

Dopo diverse stagioni lontano dai campi per problemi di salute, l’ex allenatore del Latina è pronto a tornare a fare quello che gli riesce meglio: allenare.

Si era dimesso dalla Lazio Primavera nel 2025, quando il 1º gennaio aveva scelto di fermarsi per pensare alla salute. Si è rivisti allo scorso Gran Galà del Calcio, organizzato da Gennaro Ciaramella, e non ha mai smesso di seguire il Latina dalle tribune del “Francioni”.

Dopo Zauri e Modica, l’Hamrun si fregia della grande carriera di Stefano Sanderra – già campione maltese nel 2022 con gli Hibernians Fc – per tornare alla vittoria del titolo nazionale, quest’anno usurpatogli dalla Floriana dopo tre stagioni di dominio assoluto.