Misterioso incidente in moto, dopo 15 giorni muore Paolo Magrin

E’ morto a quindici giorni di distanza dal misterioso incidente che lo ha coinvolto in modo il noto geometra di Aprilia Paolo Magrin. L’uomo era infatti ricoverato in condizioni disperate dal 29 luglio scorso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove ieri è deceduto. L’incidente era avvenuto in via Basilicata, quando Magrin ha perso il controllo di una moto finendo su un’auto in sosta. Il mezzo a due ruote è stato portato via da sconosciuti e non era di proprietà della vittima. Per questo si pensa che qualcuno abbia pensato bene di asportarlo dal luogo del sinistro prima dell’arrivo dei soccorsi.