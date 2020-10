Mistero a Formia: 56enne chiama la madre e scompare nel nulla

Lavora sugli aliscafi che collegano Napoli con le isole. Nicola Vicidomini, 56 anni, è scomparso il primo ottobre. L’uomo è originario di Monte di Procida, in provincia di Napoli, ma il suo ultimo contatto è arrivato da Formia. Il caso del marittimo scomparso è stato reso noto nella trasmissione “Chi l’ha Visto?”.

La sorella ha raccontato che il giorno della scomparsa è uscito di casa con l’auto come ogni giorno – una Mercedes classe A di colore nero targata DS416KA – per poi chiamarla dicendo di non aspettarlo per pranzo; poi poco dopo si è fatto vivo anche con la madre dicendo di essere a Formia. Da quel giorno non è più rientrato a casa e il telefono ha iniziato a squillare a vuoto. I familiari molto preoccupati perché non dà notizie di sé dal primo ottobre.