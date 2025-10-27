Mobilità, ambiente ed ecoturismo: torna a Latina “Passeggiando nella Storia”

Dopo il successo della prima edizione, l’Associazione di Promozione Sociale MIMESI’S A.p.s. rilancia il suo impegno per il territorio con “Passeggiando nella Storia 2025”, in programma dal 5 al 9 novembre a Latina. L’iniziativa, patrocinata e sostenuta dall’Ente Parco Nazionale del Circeo, punta a promuovere una cultura della mobilità sostenibilee del turismo consapevole, rafforzando il legame tra comunità, paesaggio e identità locale.

Attraverso convegni, workshop e ciclopasseggiate, la manifestazione si propone di creare un dialogo concreto tra istituzioni, esperti e cittadini, incoraggiando un cambiamento nelle abitudini quotidiane e nel modo di vivere gli spazi urbani e naturali. Particolare attenzione sarà dedicata ai giovani e al loro ruolo nella transizione ecologica.

Il programma

L’edizione 2025 si aprirà mercoledì 5 novembre (ore 9.00 – 13.00) con il convegno inaugurale presso l’Oasi di Villa Fogliano, nella Sala Esposizione Ornitologica messa a disposizione dal Reparto Carabinieri per la Biodiversità.

All’incontro interverranno esperti nazionali di mobilità dolce, rappresentanti della pubblica amministrazione e operatori del turismo attivo del territorio pontino. Dopo i saluti istituzionali di Emanuela Zappone (Presidente del Parco Nazionale del Circeo) e del Tenente Colonnello Sandra Di Domenico (Comandante del Reparto Biodiversità Carabinieri Fogliano), prenderanno la parola, tra gli altri, Stefano Donati, Sebastiano Venneri, Luigi Menna, Francesco Baroncini, Marco Carpineti, Maria Caruso, Matteo Sapienza e Alberto Dandolo.

A concludere i lavori sarà l’intervento del noto influencer e cicloviaggiatore Pietro Franzese, che trasmetterà il convegno in diretta sul suo canale YouTube. Modera la giornalista Elisabetta De Falco.

Giovedì 6 novembre sarà dedicato al workshop “Narrare il paesaggio in movimento”, realizzato in collaborazione con il Liceo Artistico Statale “Michelangelo Buonarroti” di Latina, scuola aderente al programma internazionale Eco-Schools. L’incontro, che vedrà la partecipazione di Pietro Franzese, coinvolgerà direttamente gli studenti in un percorso di formazione sulle tecniche del racconto creativo ed etico del territorio, attraverso linguaggi artistici e multimediali.

Sabato 8 e domenica 9 novembre spazio all’esperienza diretta con le ciclopasseggiate ad anello tra il Lago di Fogliano, il Giardino Botanico, il sentiero per Rio Martino e un tratto del litorale di Latina. Un itinerario pensato per scoprire da vicino la biodiversità del Parco, la storia e le tradizioni locali, unendo sport, cultura e rispetto per l’ambiente.