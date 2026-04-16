Mobilità autonoma dei bambini: progetto nelle scuole di Cori

Mattinata dedicata alla sicurezza e all’autonomia dei più piccoli alla scuola primaria “V. Laurenti” di Cori, dove è stato presentato un progetto sulla mobilità autonoma dei bambini.

L’iniziativa, promossa dal Comune insieme alla Polizia Locale, ha coinvolto tutte le classi con attività di educazione stradale, spiegazioni sulle regole e momenti interattivi per imparare a muoversi in sicurezza tra strade e attraversamenti.

Ai bambini è stato consegnato anche un opuscolo illustrato, da condividere con le famiglie, e nei prossimi giorni riceveranno un diploma di partecipazione.

L’obiettivo è favorire l’indipendenza dei più piccoli, ma anche richiamare l’attenzione degli adulti al rispetto delle regole, soprattutto nelle aree vicine alle scuole.

Il progetto proseguirà domani nella scuola primaria di Giulianello.