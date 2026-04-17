Moise Kean contro il tipster di Latina, ilPengwin: “Ti ammazzo di botte, ti anniento”

Tra social e realtà, la linea è saltata. E quello che doveva essere un chiarimento si è trasformato in una scena tutt’altro che edificante.

Protagonisti Moise Kean e il content creator Kristian Pengwin, originario di Latina, finiti faccia a faccia dopo giorni di polemiche nate online.

Tutto parte dalle critiche pubbliche di Pengwin all’attaccante della ACF Fiorentina dopo la deludente prestazione dell’Italia nel playoff mondiale. Parole dure, voto bassissimo, e una risposta immediata di Kean, che sui social aveva alzato i toni invitandolo a un confronto diretto.

L’incontro, organizzato da Le Iene, doveva servire a chiarire. Ma appena arrivati a Firenze, la situazione è degenerata. Kean ha perso il controllo, arrivando a minacciare apertamente il creator: “Ti ammazzo di botte. Ti atterro. Ti anniento”.

Pengwin ha provato a mantenere la calma, chiedendo spiegazioni e cercando di riportare il confronto su toni civili, mentre l’inviato Stefano Corti tentava di fare da mediatore. Solo dopo alcuni momenti di forte tensione, l’attaccante si è progressivamente calmato.

Alla base dello sfogo, secondo lo stesso Kean, il fastidio per le critiche ricevute e per un’esposizione mediatica ritenuta eccessiva: “Siamo esseri umani, tutti sbagliano. Però lui parla troppo”.

Una vicenda che accende ancora una volta i riflettori sul rapporto sempre più fragile tra sportivi e mondo social, dove il confine tra critica e attacco personale diventa spesso sottile. E che, in questo caso, coinvolge anche un volto noto legato al territorio pontino.