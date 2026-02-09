Molella Run 2026, trionfo per Di Cicco e Macinenti

Domenica 8 febbraio si è conclusa con grande successo a Sabaudia la Molella Run – II° Memorial “Alessandro Maracchioni”, seconda tappa del Circuito Podistico Opes “In Corsa Libera”. L’evento si è svolto sotto l’organizzazione dell’Associazione Smile Games con il patrocinio del Comune di Sabaudia, del Parco Nazionale del Circeo e sotto l’egida OPES Latina.

Gli atleti sono stati impegnati lungo un tracciato di easy trail di 9,5 km totalmente pianeggiante, in un ambiente verde e suggestivo, studiato per offrire un’esperienza coinvolgente e avvincente. A vincere è stato Antonello Di Cicco della Polisportiva Atletica Ceprano con un tempo di 00:36:17, seguito da Paolo Galassi della Frosinone Sport che conquista il secondo posto in 00:37:37 e Giancarlo Grieco della Nuova Podistica Latina con un tempo di 00:37:43.

Tra le donne primeggia Francesca Macinenti dell’A.S.D Centro Fitness Montello con un tempo di 00:45:13. Roberta Andreoli dell’Asd Podistica Avis Priverno conquista il secondo posto 00:45:37, seguita da Fiorenza Zorzetto che guadagna il terzo gradino del podio in 00:46:52.

“La Molella Run, grazie al sostegno e alla partecipazione di tutti, è ormai diventata una tappa fissa nel panorama delle corse del territorio pontino – ha dichiarato Marco Ricci, direttore tecnico della manifestazione – Siamo presenti oggi e continueremo a esserlo anche in futuro, perché attraverso la corsa riusciamo a unire sport, ambiente, territorio, memoria e sorrisi, elementi che rappresentano l’anima più autentica del nostro evento. Non abbiamo fretta di crescere – spiega Marco Ricci – Il nostro obiettivo è alzare l’asticella anno dopo anno, con tenacia e con quello spirito di resilienza che ci accompagna fin dalla prima edizione. Un sentito ringraziamento va a tutti i runner che hanno scelto di correre lungo i suggestivi sentieri della Maga, così come a tutte le squadre che hanno accolto l’invito e preso parte alla manifestazione, contribuendo con entusiasmo e passione alla riuscita dell’evento”.

Il direttore tecnico ha voluto inoltre esprimere la propria gratitudine nei confronti degli sponsor, di OPES Latina che ha affiancato l’organizzazione, del Comune di Sabaudia con il delegato allo Sport Massimo Mazzali, oltre che tutti i volontari, il cui impegno, la professionalità e lo spirito di servizio hanno reso possibile lo svolgimento della gara in un clima di sicurezza e partecipazione.

La manifestazione ha valorizzato in modo significativo il profilo agonistico, con premiazioni dedicate agli atleti assoluti e alle diverse categorie maschili e femminili, a conferma di un evento organizzato con attenzione e volto a celebrare l’impegno e le prestazioni dei protagonisti in gara.