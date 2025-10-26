Molotov contro un’abitazione tra Latina e Sermoneta: ipotesi ex coniuge

Notte di paura in un’abitazione situata tra Pontenuovo e Borgata Carrara, al confine tra Latina e Sermoneta Scalo.

Un incendio ha avvolto in pochi istanti la casa dove vive una donna con i suoi due figli ventenni, costringendoli a una fuga disperata per evitare di restare intrappolati dalle fiamme.

Secondo le prime ricostruzioni, non si sarebbe trattato di un incidente: nei pressi dell’ingresso è stato rinvenuto un innesco con un liquido infiammabile, con tutta probabilità benzina. Gli investigatori ipotizzano che l’autore abbia utilizzato una molotov o un sistema simile per appiccare volontariamente il fuoco.

Le fiamme hanno rapidamente invaso gli ambienti interni, distruggendo arredi e suppellettili. La donna e i due figli sono riusciti a mettersi in salvo appena in tempo, riportando una lieve intossicazione da fumo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della Stazione di Sermoneta, che hanno avviato immediatamente le indagini per risalire al responsabile e ricostruire l’esatta dinamica.

Dagli accertamenti è emerso che l’abitazione è già stata in passato al centro di tensioni familiari e oggetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, tra cui un divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo legato alla donna. Al momento, non è ancora confermato se l’incendio sia collegato a quella vicenda, ma gli inquirenti non escludono il movente ritorsivo.