Mondiali 2026, Aprilia protagonista: Mariani tra gli arbitri scelti

C’è anche un pezzo di provincia di Latina nella macchina organizzativa dei Mondiali 2026. Tra i direttori di gara selezionati dalla Fifa per la rassegna iridata che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico figura infatti Maurizio Mariani, arbitro originario di Aprilia.
Per il fischietto pontino, 44 anni, si tratta di un riconoscimento prestigioso che certifica un percorso costruito negli anni ai massimi livelli del calcio internazionale. Inserito nella lista dei 52 arbitri designati, Mariani sarà chiamato a dirigere alcune delle 104 gare in programma durante il torneo, che prenderà il via l’11 giugno e si concluderà il 19 luglio.
Accanto a lui, a rappresentare l’Italia ci saranno anche gli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, oltre a Marco Di Bello tra gli specialisti al Var. Una squadra arbitrale azzurra che, pur senza la Nazionale in campo, garantirà comunque la presenza italiana nella competizione più importante del calcio mondiale.
La scelta degli ufficiali di gara, come sottolineato dalla Fifa, è stata effettuata seguendo il principio della qualità, con rappresentanti provenienti da tutte le confederazioni. Prima del via, gli arbitri parteciperanno a un periodo di preparazione negli Stati Uniti: il raduno inizierà a fine maggio a Miami, con una successiva divisione tra chi opererà al Var – destinato a Dallas – e il resto del gruppo che resterà in Florida.
Per Aprilia e per l’intero territorio pontino, la convocazione di Mariani rappresenta motivo di orgoglio: un professionista cresciuto nel calcio italiano che ora si prepara a calcare uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo.