Mondiali di sci, anche Latina protagonista con Giulia Valleriani

È imminente l’esordio di Giulia Valleriani in Coppa del Mondo di sci a Flachau, in Austria, dove la giovane promessa pontina sarà impegnata dal 14 gennaio per provare a regalare all’Italia un nuovo successo nella disciplina.

L’atleta di Latina, tesserata per il Gruppo Sportivo Carabinieri, è alla sua prima apparizione in Coppa del Mondo, ma la giovane vanta già una medaglia d’argento ai Mondiali Juniores e un 33esimo posto in Coppa Europa.

Giulia è pronta a stupire l’Italia e il mondo, con tutto il mondiale visibile su Eurosport che vedrà protagonista anche Latina, tutta nel segno di Giulia Valleriani.