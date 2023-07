Monitoraggio acque marine in provincia, 5 campioni su 11 sono inquinati

Sono stati presentati a Ventotene i risultati del monitoraggio delle acque marine sul litorale pontino. Su 11 campioni analizzati, prelevati tra il 28 giungo ed il primo luglio in 8 foci dei fiumi e 3 punti diversi di acqua di mare, ben 5 sono risultati inquinati. Si tratta della Foce Verde nei pressi del ponte Mascarello, da anni chiuso, della foce di Rio Martino, della foce del canale a Terracina, della foce del fosso via Gibraleon a San Felice Circeo e della foce del Rio Santacroce a Formia, tutte risultate inquinate con le prime quattro in particolar modo.

Legambiente sottolinea però che sono migliorati i risultati di alcuni punti campionati che lo scorso anno risultavano fuori dai limiti e quest’anno sono invece risultati nei limiti di legge: la foce canale in località Pedemontano a Fondi, la spiaggia di Sperlonga e quella del Serapo a Gaeta e lo sbocco del canale a Marina di Minturno. Entro i limiti i restanti due punti che sono la spiaggia a nord della foce del fiume Portatore a Terracina e la foce del canale Sant’Anastasia a Fondi.