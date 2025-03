Monopoli – Latina: per dirsi più tranquilli, non per dirsi salvi, serve una vittoria

È risaputo: la stagione del Latina Calcio 1932 è la più complicata dal ritorno in Serie C datato ormai 2021. Una stagione dove poche cose hanno funzionato, con l’arrivo di un nuovo tecnico e la squadra che ha sempre, nonostante gli innesti di qualità, faticato ad ingranare. Un Latina invischiato nella lotta salvezza del girone C, sin da subito. Al momento i pontini occupano la 16ª posizione del raggruppamento del sud, tenendo alle spalle di quattro punti la Casertana e di 12 il Messina. Una posizione che al momento eviterebbe i play out ai nerazzurri, complice l’esclusione di venerdì scorso del Taranto, e la sempre più probabile esclusione della Turris nella giornata di mercoledì 12.

Il sodalizio campano della Casertana, dista soltanto quattro punti dal Latina, avendo confezionato un pari prezioso contro il Benevento nel derby regionale di ieri sera. La sempre più probabile nuova penalizzazione per il Messina inoltre, attesa nei prossimi mesi ai mancati pagamenti degli stipendi, solleverebbe ancora di più l’animo dei nerazzurri, che godrebbero di una salvezza quasi automatica.

La vittoria contro il Catania, sfuggita agli uomini di Boscaglia nel secondo tempo, dopo un vantaggio di uno a zero durato solo quattro minuti, avrebbe forse messo il punto esclamativo sul discorso salvezza, portandosi a +7 dalla squadra alle spalle e a ben +15 dai play out. Non c’è però tempo di piangere sul latte versato, c’è ancora tanto lavoro da fare nelle ultime otto finali, alle quali sono attese i nerazzurri.

Prossimo avversario del Latina sarà la sorpresa del campionato, il Monopoli. Dopo aver lottato per non retrocedere nella scorsa stagione, avendo vinto addirittura la finale play out e confermando una stagione negativa, il sodalizio pugliese ha stupito tutti, guidando la classifica del girone C fino a qualche giornata fa. Nonostante le ultime due vittorie consecutive, il Monopoli ha avuto un calo nel mese di febbraio, non riuscendo a portare mai a casa i tre punti e facendosi superare rispettivamente da Cerignola e Avellino, due squadre ben più esperte dei gabbiani di Puglia.

Con una distanza dalla vetta di nove punti, e un Audace che non appare in vena di fermarsi, le mire del Monopoli sono tutte concentrate nella post season, quando si contenderanno un posto cadetteria con le altre squadre qualificate ai play-off, torneo alla quale i pugliesi vantano già una qualificazione aritmetica.

I PRECEDENTI

Un ricordo dolce per il Latina Calcio 1932, che nella scorsa stagione espugnò il “Veneziani” di Monopoli con una vittoria di misura per 0-1, portando a casa tre punti preziosi grazie alla bella rete di Ludovico D’Orazio, oggi in forze alla SPAL.

Dal ritorno in Serie C nel 2021, il bilancio tra nerazzurri e biancoverdi è perfettamente in equilibrio: una vittoria a testa e un pareggio, a testimonianza di una sfida sempre combattuta.

GARA CHE VALE A PESO D’ORO

Una partita quindi per nulla semplice, una gara che però per i nerazzurri dovrà avere solo un risultato: la vittoria. Conquistare tre punti in Puglia, auspicando risultati positivi sugli altri campi, sarebbe una presa di consapevolezza importante per Boscaglia e calciatori, con una salvezza sempre più nella tasca dei pontini. Una sconfitta invece, con magari un altro risultato positivo della Casertana, accorcerebbe ancora di più il divario tra le due squadre, obbligando la formazione pontina a, come starà già facendo, a guardarsi indietro.

Il calcio d’inizio è previsto per mercoledì 12 marzo alle ore 18:30.