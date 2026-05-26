Monte Cucca, al via i lavori. Il Sindaco Giannetti: “Una nuova pagina per Terracina”

Ha preso ufficialmente il via l’atteso cantiere per la mitigazione del rischio da caduta massi lungo il versante ovest del Monte Cucca, in località La Fiora.

Sindaco Giannetti: “Oggi non abbiamo solo inaugurato un cantiere, ma abbiamo iniziato a scrivere insieme una nuova pagina per Terracina. È stata un’emozione enorme. Sono passati 14 anni e, nonostante una strada in salita ripida come la parete di Monte Cucca, non abbiamo mai mollato di un millimetro. Se oggi sono partiti questi lavori è stato grazie a un immenso e straordinario lavoro di squadra”.

E continua: “Per questo provo profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno posizionato una tessera di questo mosaico: il Ministro Salvini, il Senatore Durigon, il consigliere Bordoni, il Presidente della Regione Rocca, l’Assessore Ghera, Anas, RFI con l’Ad Aldo Isi, l’europarlamentare Procaccini e la Prefettura”.

“Per troppi anni questo costone ha rappresentato un limite e il simbolo di un isolamento che Terracina non meritava. Questi lavori non soltanto restituiranno serenità ai residenti, ma sbloccheranno il futuro della nostra mobilità creando le condizioni per la riattivazione della linea ferroviaria. Il treno a Terracina non è una promessa elettorale, ma una necessità e un diritto per lavoratori, studenti e turisti. Oggi siamo davanti a un fatto concreto: da qui si comincia e da qui si continua”.

Subito dopo la messa in sicurezza della montagna, l’attenzione si sposterà sulle infrastrutture di trasporto, sbloccando finalmente i collegamenti della città con il resto della regione.

Il commento dell’Assessore ai Trasporti Nicoletta Rossi:

“Una grande giornata per la nostra Città e per il nostro territorio. Parte il cantiere per la messa in sicurezza del Monte Cucca, che dovrà terminare entro la fine dell’anno, e proprio allora partiranno i lavori per la riattivazione della linea ferroviaria Terracina – Priverno Fossanova. Un primo traguardo importante che ha visto l’impegno di tutti. La nostra direzione è chiara e continueremo a lavorare per dare finalmente alla Città la risposta tanto attesa”.