Monte San Biagio, apre l’Infopoint turistico alla stazione

Nuovo servizio di accoglienza e promozione del territorio a Monte San Biagio, dove è stato attivato l’Infopoint Turistico nell’ambito del progetto “Spazio Sviluppo Monte San Biagio – Hub per lavoro, inclusione e valore territoriale”, in collaborazione con la Pro Loco Monte San Biagio.

Lo sportello si trova presso il parcheggio della stazione e nasce per offrire assistenza a cittadini, visitatori e turisti durante il loro soggiorno nella località pontina. Sarà possibile ottenere informazioni turistiche, conoscere gli orari e i servizi di trasporto, consultare mappe e itinerari, oltre a ricevere indicazioni su eventi e curiosità del territorio.

Il servizio sarà operativo dal martedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, mentre la domenica sarà aperto dalle 10 alle 12. Lo sportello fungerà inoltre da punto di raccordo con operatori locali, associazioni, realtà culturali, strutture ricettive, guide, attività economiche e altri soggetti impegnati nella valorizzazione del territorio.

“L’apertura dell’Infopoint Turistico rappresenta un tassello importante del progetto Spazio Sviluppo – dichiara il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali Arcangelo Di Cola – Vogliamo offrire a cittadini e visitatori un servizio utile, accessibile e capace di raccontare Monte San Biagio in modo nuovo, valorizzando le sue risorse culturali, ambientali e sociali. L’obiettivo è costruire un punto di accoglienza che non si limiti a dare informazioni, ma che contribuisca a mettere in rete persone, luoghi, esperienze e opportunità.”

L’Infopoint Turistico è attivato nell’ambito del progetto “Spazio Sviluppo Monte San Biagio – Hub per lavoro, inclusione e valore territoriale”, promosso dal Comune di Monte San Biagio e finanziato nell’ambito del PR Lazio FSE+ 2021–2027, Avviso Pubblico “Spazio Sviluppo”.