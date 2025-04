Monte San Biagio, arrestato 25enne alla guida senza patente: aveva fornito una falsa identità

Un 25enne residente a Monte San Biagio, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri per false dichiarazioni a pubblico ufficiale e reiterata guida senza patente. Il fermo è avvenuto nel corso di un controllo stradale di routine, durante il quale il giovane ha tentato di eludere l’identificazione fornendo false generalità.

L’atteggiamento sospetto del conducente ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti, scoprendo che il giovane non aveva mai conseguito la patente di guida. A peggiorare la situazione, l’auto su cui viaggiava era priva di copertura assicurativa e per questo sottoposta a sequestro amministrativo.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il proprio domicilio in attesa della convalida dell’arresto, fissata per il 26 aprile con rito direttissimo.