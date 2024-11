Monte San Biagio, continuano le ricerche di Concetta Di Nucci

Sono in corso a Monte San Biagio intense operazioni di ricerca per una donna di circa 90 anni, Concetta Di Nucci, scomparsa da circa due giorni in una zona collinare. L’intervento, coordinato dai Vigili del Fuoco di Latina su attivazione della Prefettura, vede impiegati numerosi mezzi e personale.

Sul posto è operativa l’Unità di Comando Locale dei Vigili del Fuoco con personale tecnico esperto in topografia applicata al soccorso (TAS), un Funzionario dei Vigili del Fuoco, e le squadre di terra della stazione territoriale di Terracina. Le ricerche coinvolgono anche l’Autorità Comunale, i carabinieri, i volontari della protezione civile e diversi abitanti locali che si sono uniti agli sforzi.

Le operazioni sono state supportate dall’impiego di un elicottero Drago 140 e da unità speciali come il personale SAPR con droni e le unità cinofile dei Vigili del Fuoco, capaci di perlustrare con efficacia vaste aree boschive e impervie.

Le ricerche proseguiranno incessantemente, anche durante la notte, nel tentativo di ritrovare la donna e riportarla in sicurezza.