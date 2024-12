Monte San Biagio, entra nel vivo “A Spasso tra Gusto e Tradizioni”

Dopo il successo della prima edizione, torna a Monte San Biagio l’evento “A Spasso tra Gusto e Tradizioni”, una manifestazione che punta a valorizzare l’enogastronomia e le produzioni locali come strumenti di identità e sviluppo sostenibile. Realizzata grazie al sostegno della Regione Lazio e dell’ARSIAL, l’iniziativa propone un ricco programma che spazia da degustazioni e incontri con produttori locali a concerti, mostre e rappresentazioni popolari. Tra gli appuntamenti più attesi, il concerto del 5 gennaio di Giuliano Gabriele, cantante e organettista italo-francese che, di fatto, chiuderà la festa.

“Quest’anno vogliamo porre al centro il tema della socialità, dell’importanza del cibo come fattore di sviluppo e di contaminazione tra i popoli. È la chiave di lettura che vogliamo dare a questo progetto in cui crediamo moltissimo, anche alla luce delle dinamiche mondiali che vedono guerre ovunque; e laddove c’è guerra, purtroppo c’è mancanza di quella fonte primaria di alimentazione che è il cibo nella sua molteplicità e variegata strutturazione”, ha sottolineato Arcangelo Di Cola, vicesindaco di Monte San Biagio e assessore alle Politiche Sociali.

Il programma molto variegato include anche momenti di approfondimento, come l’incontro del 2 gennaio dedicato alla nuova pastorizia, e l’innovativa Scuola per Giovani Pastori, frutto della collaborazione tra CREA e l’associazione “Riabitare l’Italia”.

Oltre ad immergersi nella cultura locale, i visitatori potranno assaporare eccellenze gastronomiche del territorio come la salsiccia tipica, il formaggio marzolino e il pesce calamita del Lago di Fondi. L’evento è ormai una colonna portante della comunità di Monte San Biagio, capace di intrecciare ruralità, arte e tradizioni.

PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 26 dicembre – ore 20

Commedia dialettale “Il Testamento”; a seguire degustazione di prodotti tipici locali presso il Centro Anziani “Don Giuseppe di Fazio”, Via Roma

(in replica domenica 29 dicembre h 17)

INGRESSO LIBERO

Come ogni anno nel periodo natalizio il Centro Anziani “Don Giuseppe di Fazio” si cimenta a presentare commedie in dialetto. Quest’anno presenterà una commedia dal titolo “Il Testamento”, atto unico ideato dal prof. Luigi Alvino. La commedia rappresenta storie di famiglie all’atto della lettura del testamento, dove ognuno presenta le proprie verità. Un’iniziativa che promette un alto gradimento da parte del pubblico, come tutti gli anni.

Segue degustazione di prodotti tipici locali.

Venerdì 27 dicembre – ore 10

Passeggiata Poetica dalle Torri di Portella alla Torre Triangolare;

Area gioco per grandi e bambini allestita da “iogiocovunque” presso il Villaggio di Babbo Natale con degustazione dei dolci tipici natalizi

INGRESSO LIBERO – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER LA PASSEGGIATA POETICA

Una Passeggiata Poetica per invitare i partecipanti a scoprire i siti storici più rilevanti di Monte San Biagio, partendo dalle Torri di Portella che un tempo segnavano il confine tra il Regno di Napoli e lo stato Pontificio, dove hanno transitato i reali e i viaggiatori, tra cui un giovane Wolfgang Amadeus Mozart diretto a Napoli. Per poi proseguire nel dedalo di vicoli suggestivi di Monte San Biagio, fino alla imponente Torre Triangolare che domina la rocca. Durante il cammino la tappa presso il Villaggio di Babbo Natale animato dai giochi in legno costruiti a mano da “iogiocovunque”, creati artigianalmente per grandi e piccoli, accompagnata da una degustazione dei dolci tipici natalizi nel segno di antiche tradizioni che si rinnovano.

Venerdì 27 dicembre – ore 19

Trasparenze Multisensoriali

Inaugurazione Mostra di Enzo Casale

Ex Edificio Scolastico Maria Pia di Savoia, Via Roma 1

INGRESSO LIBERO

Partendo dalle emozioni che suscita l’opera dell’artista locale Enzo Casale, uno chef del territorio le interpreta a sua volta, rivisitandoli in un processo creativo che mette in relazione cibo e arte. Un modo stimolante per evidenziare la positiva relazione tra la cultura contemporanea e le tradizioni popolari. Una sintesi tra passato e presente partendo dalle risorse materiali e immateriali dei luoghi.

Giovedì 2 gennaio – ore 16

Incontro pubblico: La nuova pastorizia – prospettive future di un antico mestiere

Intervengono:

Daniela Storti direttrice della Scuola Giovani Pastori (CREA – Ass. Riabitare l’Italia)

con la testimonianza di giovani pastori laziali

A seguire degustazione del formaggio marzolino ad opera di produttori locali

Biblioteca Comunale, Via Roma 2

INGRESSO LIBERO

Un incontro dedicato a una delle possibili prospettive di reale sviluppo delle aree interne partendo dal grande patrimonio rurale italiano, in un’area come quella dei Monti Ausoni dove si è sempre praticata la pastorizia, di cui è una significativa testimonianza la produzione del tipico marzolino, rinomato formaggio prodotto nel territorio di Monte San Biagio, oltre che Lenola, Campodimele, Picinisco.

Tema portante dell’incontro è il progetto della Scuola di Giovani Pastori nata dalla collaborazione tra CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) nell’ambito delle Rete Rurale Nazionale e l’Ass. Riabitare l’Italia, con le prime iniziative di successo in Piemonte e Sicilia, per stimolare opportunità simili anche nel Lazio.

A seguire la degustazione di marzolino, salsiccia di Monte San Biagio, vino moscato ad opera de produttori locali.

Venerdì 3 gennaio – ore 10 – Lago di Fondi

Passeggiata Poetica al Lago di Fondi con lo spettacolo del Gruppo Folk di Monte San Biagio

Area gioco per grandi e bambini allestita da “iogiocovunque”

Degustazione del Pesce Calamita del Lago di Fondi

INGRESSO LIBERO – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER LA PASSEGGIATA POETICA

Una Passeggiata Poetica ideata per promuovere la conoscenza del Lago di Fondi, oasi naturalistica ricca di biodiversità all’interno del territorio del Parco Regionale Naturale Parco Ausoni e Lago di Fondi. Un’occasione dedicata a grandi e piccoli che vedrà come protagonista il Gruppo Folk di Monte San Biagio in uno spettacolo dal ritmo incalzante, fatto di balli e canti popolari. Sulle sponde del Lago sarà allestita un’area per bambini allestita con giochi di un tempo realizzati a mano in legno da “iogiocovunque”.

La kermesse sarà accompagnata come tradizione vuole da una degustazione del Pesce Calamita del Lago di Fondi in abbinamento a vino Moscato di Terracina.

Domenica 5 gennaio – ore 12

Festa di chiusura con il concerto di Giuliano Gabriele “Basta! Live”

Belvedere Dante Alighieri (Torre Triangolare)

INGRESSO LIBERO – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER LA PASSEGGIATA POETICA

Giuliano Gabriele è uno dei musicisti più apprezzati della nuova scena popolare italiana, nonché noto suonatore di organetto del basso Lazio. Il suo live esplosivo unisce ritmi meridionali, influenze dal mondo e musica attuale. Per l’occasione, accompagnato dal suo sestetto, presenterà l’ultimo lavoro discografico “Basta!”, che ha già ricevuto importanti consensi dalla critica internazionale. “Le Monde” in Francia, “Songlines Magazine” nel Regno Unito e “Le Temps” in Svizzera lo hanno inserito tra i migliori dischi del genere per l’anno 2024.

Al concerto si potrà accedere liberamente o iscrivendosi alla Passeggiata Poetica che arriverà alla Torre Triangolare tra i vicoli e gli scorci più belli del paese.

Alla fine del concerto una degustazione delle eccellenze locali tutte da assaporare.