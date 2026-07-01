Monte San Biagio, furto in farmacia: 32enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Monte San Biagio hanno arrestato un uomo di 32 anni, residente in paese, ritenuto responsabile di un furto aggravato commesso ai danni di una farmacia del centro cittadino. L’intervento dei militari ha consentito di recuperare l’intera refurtiva e di restituirla al titolare dell’attività.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe approfittato di un momento di distrazione del farmacista per impossessarsi di tre flaconi di profumo, del valore complessivo di circa 50 euro, per poi lasciare rapidamente il negozio. Ricevuta la segnalazione, i Carabinieri hanno avviato immediatamente le ricerche, rintracciando il sospettato presso la stazione ferroviaria di Monte San Biagio-Terracina Mare, dove è stato bloccato e arrestato. La merce sottratta è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.

L’episodio segue un precedente intervento che aveva visto coinvolto lo stesso 32enne pochi giorni prima. Nella serata del 29 giugno, infatti, era stato denunciato a piede libero per furto con destrezza, porto di oggetti atti ad offendere, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. In quell’occasione, i militari erano intervenuti alla stazione ferroviaria dopo una richiesta al Numero Unico di Emergenza 112, poiché l’uomo avrebbe minacciato alcuni viaggiatori impugnando una siringa. Lo stesso oggetto era stato successivamente sequestrato dai Carabinieri dopo essere stato recuperato da un cestino dei rifiuti, dove il 32enne aveva tentato di disfarsene.

Nel corso degli accertamenti relativi a quel precedente intervento era inoltre emerso il presunto furto di alcune bottiglie di liquore, del valore di circa 28 euro, dal bar interno alla stazione ferroviaria, circostanza riscontrata anche attraverso le immagini dell’impianto di videosorveglianza.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Latina, l’arrestato è stato accompagnato davanti al Tribunale di Latina per l’udienza di convalida con rito direttissimo.