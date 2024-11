Monte San Biagio, guida ubriaco e uccide un animale: denunciato un 41enne romeno

Un uomo di 41 anni di origine romena, residente nella provincia pontina e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai Carabinieri di Monte San Biagio per guida in stato di ebbrezza. Lo scorso ottobre, il 41enne era rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo, investendo un animale che è deceduto per le gravi lesioni riportate.

I successivi accertamenti alcolemici, effettuati presso una struttura sanitaria, hanno rivelato un tasso alcolico superiore ai limiti consentiti. Le indagini, ancora in corso, si trovano nella fase preliminare e l’indagato gode della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.