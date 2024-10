I Carabinieri di Monte San Biagio hanno identificato e deferito in stato di libertà un 28enne tunisino residente a Gaeta per il reato di porto abusivo di arma bianca. L’uomo, fermato nei pressi dello scalo ferroviario, è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di 28 cm, di cui 8 cm di lama, senza alcun giustificato motivo. L’oggetto è stato sequestrato e l’uomo dovrà rispondere del reato di cui è accusato.